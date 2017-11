Afere potresaju fakultete, uslovi studiranja loši: Univerzitet slavi 42. godišnjicu

Afera plagijat, afera poljubac, neustavan statut, ukidanje pripravničkog rada sa fakulteta, nikad manje studenata, asocijacije su na banjalučki Univerzitet, koji ovih dana slavi 42. godišnjicu postojanja.

Upravo velika proslava, koja je preokupacija zaposlenih u rektoratu ovih dana, trn je u oku i mnogim studentima, koji komentarišu da se ove godine, kao nikada do sada ulaže novca na proslavu dana Univerziteta, a uslovi za studiranje su nikada lošiji.

Od brojnih afera koje potresaju fakultete, preko kupovine ispita, plagijata doktorata na Fakultetu političkih nauka, do radnika Tehnološkog fakulteta koji seksualno uznemirava studentkinje, Univerzitet je više pažnje posvetio promociji rektorskog vina, ogorčeno pričaju studenti.

– Neki univerziteti imaju svoje vinograde i vina, pa je naš rektor odlučio da bi i on trebao da ga proizvodi. Od jedne banjalučke vinarije kupio je njihovo vino, na koje je stavio etikete Univerziteta i išao u Ljubljanu na takmičenje. To je sve mnogo koštalo, a on se po Tviteru hvalio svojim uspehom – ispričao je jedan od studenata čije je ime poznato redakciji EuroBlica.

Kad je u pitanju neodgovorno trošenje novca, navodi i primjer mijenjanja loga fakulteta, zbog čega je sve trebalo štampati ponovo i to je koštalo, tvrdi, više od 100.000 maraka.

– Pare se troše na sve strane, a ništa se ne ulaže da se poboljšaju uslovi studentima. Tako je i ukinuta odluka od prošle godine da najbolji studenti ostanu raditi na fakultetu, jer se ta mesta čuvaju za podobne, pa zbog toga se stalno dovode gostujući profesori. Ne treba zaboraviti ni podatak da je u zadnjih pet godina smanjen broj studenata za 6.000 – kažu naši sagovornici.

Kao neke od najvećih problema ističu i deficit asistenata, pa tako navode da na Šumarskom fakultetu trenutno ima samo jedan, a koji će uskoro dobiti i titulu profesora.

Dodaju da tri fakulteta još nemaju ni svoje zgrade, a posebno ih zgrožava što se i dalje ćuti o korupciji koja je prisutna na skoro svim fakultetima.

Pored radnika koji se „po kazni“ prebacuju sa jednog fakulteta na drugi, kada se otkrije da prave probleme, na Univerzitetu rade i profesori protiv kojih se vodi sudski postupak.

Za sve to vrijeme, oni redovno dolaze na posao, drže predavanja, a niko ne postavlja pitanje etičke i profesionalne odgovornosti.

Ratko Savić, predsjednik Unije studenata, kaže da se iz razgovora sa budućim akademcima može vidjeti da je prisutan mobing profesora, ali se studenti boje pričati o problemima sa kojima se susreću.

– Zbog toga ćemo i tražiti kompletnu reformu Univerziteta – istakao je Savić.

Situaciju je dodatno zagrijalo i to što je Ustavni sud RS prije nekoliko dana utvrdio da Statut Univerziteta u Banjaluci nije u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom o visokom obrazovanju.

– Univerzitet će sprovesti odluku Ustavnog suda RS, ako je tačno da je ta institucija utvrdila da član Statuta Univerziteta, koji se odnosi na ograničavanje mandata dekana fakulteta, nije u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju- izjavio je Milan Mataruga za medije.

Rektor svijetlu tačku vidi u činjenici da je na međunarodnoj rang-listi Vebometriksa, jedne od najreferentnijih lista koje pokazuju stanje na univerzitetima, banjalučki Univerzitet napredovao za 500 mjesta.

Rektor je poručio da to nije dovoljno, ali da je bitno da Univezitet napreduje.

Za čuveno rektorsko vino „EuroBlic“ od Univerziteta čeka na odgovor, ali i na pitanje zbog čega se izdvaja toliki novac za prezentaciju.

Sudeći po svemu, u rektoratu su zaboravili čemu teži visoko obrazovanje, pa se umjesto dobrim rezultatima rada na fakultetima, mogu podičiti nagradom za najbolje crveno vino na desetom međunarodnom takmičenju za izbor univerzitetskog vina u Mariboru, piše EuroBlic.

Korupcija najprisutnija

Prema podacima „Transparency international BiH“ i njihovoj liniji za pravnu pomoć, korupcija u obrazovanju je na visokom drugom mjestu odmah poslije državne uprave.

– Kupovina i prodaja ispita je njačešći oblik, koji se često ne dešava samo razmenom novca, već kroz razne vrste poznanstva, pritisaka, političkih utisaka, ali i raznih uslovljavanja studenata – upozorili su ranije iz ove organizacije. Tako i za razne optužbe, od kojih su mnoge izazvale medijsku pažnju, niko nije odgovarao.

(EuroBlic)