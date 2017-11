Advokati tvrde da “El Čapo” halucinira i gubi se

Advokati meksičkog narko bosa Hoakina Guzmana zvanog “El Čapo”, tvrde da se njegovo mentalno zdravlje pogoršava u federalnom zatvoru u Njujorku.

Kako navode, “El Čapo“ je počeo da halucinira.

Advokati su to naveli u zahtjevu za psihološku procjenu njihovog klijenta koji su podnijeli sudu.

Američka televizija podsjeća da se “El Čapo” u njujorškom zatvoru nalazi od januara i da se na njemu primjenjuju restriktivni uslovi, poznati kao specijalne administrativne mjere.

“Savjetnik je bio u posjetama Guzmanu od februara i primjetio je da je tokom poslednjih mjesec dana kod njega došlo do značajnog pogoršanja mentalnog zdravlja”, stoji u zahtjevu.

Advokati navode da “El Čapo” više ne može da se sjeti ljudi, mjesta i događaja, žali se na halucijacije i da ga proganjaju, tvrdeći da ga vlada snima tokom boravka u ćeliji.

“Savjetnik je primjetio da je Guzman počeo da često ponavlja to što govori i ponekad zaboravi o čemu se uopšte razgovara. Timu odbrane je jasno da sa Guzmanom nešto nije u redu”, piše u zahtjevu.

Advokati traže da “El Čapa” pregleda neuropsihijatar i upozoravaju da bi, ukoliko to ne bude ispunjeno, njegovo stanje “moglo na kraju do dovede do zaključka da nije sposoban za suđenje”.

Vođa narko-kartela “Sinaloa” je bježao iz dva zatvora u Meksiku, u kojima je bezbjednost bila na najvišem nivou, prije nego što je prošle godine uhapšen i kasnije izručen SAD.

