Advokat se spalio usred parka – “u znak protesta” FOTO

Američki advokat Dejvid Bakel koji je stekao slavu kao aktivista za zaštitu homoseksualnih prava, izvršio je samoubistvo spaljivanjem u jednom njujorškom parku.

On je to učinio kako bi protestovao zbog zagađenja, prenijeli su mediji u SAD.

Pozivajući se na policijske izvore, list Njujork tajms je prenio da se Bakel ubio samospaljivanjem u parku u njujorškoj četvrti Bruklin i dodaje da je advokat prije samoubistva poslao imejlove sa oproštajnom porukom na nekoliko adresa američkih medija.

“Zagađenje uništava našu planetu i širi se u vazduhu, zemlji i vodi”, naveo je Bakel i dodao da ljudi udišu vazduh zagađen fosilnim gorivom i da će prerano umrijeti.

Bakel je dodao da njegova prerana smrt svjedoči o tome šta se dešava ljudskoj vrsti.

Advokat (60) postao je poznat po odbrani klijenata čija su homoskesualna prava bila ugrožena. Bakel je bio jedan od predvodnika pokreta za legalizaciju homoseksualnog braka u Americi.

