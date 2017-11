Advokat: Kuntoš nije znao da je u fascikli Dejtonski sporazum

Advokat Željka Kuntoša, Miljkan Pucar za ATV kaže da nisu tačni navodi da je njegov klijent pokušao da proda Dejtonski sporazum.

Tvrdi da Kuntoš nije znao šta je u fascikli koju je policija oduzela.

“On jeste izjavio da je od jedne službenice dobio jednu fasciklu prije nekih 17,18 godina. On ju je ostavio u svojoj kući i ona je od tada stajala kod njega u kući. Došla mu je juče policija i rekla da su čuli da ima neke dokumente. On im je rekao da ima jednu fasciklu koju su oni oduzeli i rekli da je to origanalni primjerak Dejtonskog sporazuma. On to nije znao, samo je vidio da je nešto na engleskom pa je ostavio i to je stajalo od tada”, kaže za ATV Pucar.

Advokat objašnjava da njegov klijent tvrdi da to nije pokušao nikome da proda.

Željko Kuntoš iz Pala pušten je da se brani sa slobode, potvrđeno je ATV-u u Republičkom javnom tužilaštvu u Banjaluci.

Policija je podnijela izvještaj protiv njega jer je u svojoj kući skrivao originalni tekst Dejtonskog mirovnog sporazuma na engleskom jeziku i nudio ga na prodaju za 100.000 KM radi sticanja protivpravne imovinske koristi.

Kuntoš je danas ispitan u Republičkom javnom tužilaštvu u Banjaluci. Utvrđeno je da nisu postojali zakonski razlozi za pritvor, potvrđeno je ATV-u iz Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske u Banjaluci.

(ATV)