Adam Šukalo podnio prijavu protiv Dragana Lukača

Sa krivičnom prijavom u rukama, Adam Šukalo zaputio se u zgradu Policijske Uprave Banjaluka. Podnosi prijavu protiv ministra unutrašnjih poslova, Dragana Lukača, koji mu je, kako kaže, prijetio tokom jučerašnje drame u holu skupštine.

Krivi ga i što je, tvrdi, opoziciju neutemeljeno optužio da ruši ustavni poredak. Konflikt sa Lukačem, pamti do detalja.

“Ministar Lukač je krenuo uz stepenice i dok sam razgovarao na telefon prvo mi prijetio, verbalno, a onda se zavratio nazad i ušao sa mnom prvo u verbalni okršaj koji je završio pričom prijetnji. Prijetio je tačno na taj način što je rekao da je Narodna skupština pravljena krvlju i da će se krvlju i braniti i da će ovdje teći krv ako je potrebno”, kaže Adam Šukalo, samostalni poslanik u Klubu PDP-a u Narodnoj skupštini RS.

“Nikakvih prijetnji nije bilo”, još je jutros poručio ministar Lukač. Na Šukalove tvrdnje da je policija zloupotrijebljena, odgovara objašnjenjem, da je policija dužna da u skupštini održava red. Krv se, priznaje, spominjala, ali ne u kontekstu o kom priča Adam Šukalo.

“Na moje pitanje ko je njemu naredio da ruši Narodnu skupštinu koja je krvlju stvarana, onda je on počeo da histeriše, da vrišti da mu prijetim i slično. Tu je bilo dvadeset ljudi najmanje, koji mogu to da potvrde i to je, to je prava istina”, pojašnjava Dragan Lukač, ministar policije RS.

Istina je, dodaje Lukač, da je Šukalo taj koji je vrijeđao i prijetio. Policiju je, kaže, nazvao ošišanim kriminalcima, a njega magarcem.

Adam Šukalo priznaje da je izrevoltiran štošta izgovorio, ali da je u poređenju sa Lukačevim prijetnjama, to mačiji kašalj.

“Gospodin Lukač je meni prijetio fizički i izgovorio mi najteže psovke i druge kvalifikacije. Ja u raspravi s njim koji sam imao, sam izgovorio njemu, ali to nema veze sa prijetnjama koje je on uputio meni prije toga. Ja sam izrevoltiran ušao s njim u verbalni duel”, navodi Adam Šukalo.

“Ja sam ga pitao zašto policajce koji su se nalazili u skupštini u obezbjeđenju zove ošišanim kriminalcima. Na osnovu čega i na osnovu kog prava može da se ponaša tako prema policajcima koji rade svoj posao i obezbjeđuju Narodnu skupštinu”, riječi su Dragana Lukača.

A imala je policija juče pune ruke posla. Opozicionarima nisu dali u malu skupštinsku salu, u kojoj je sjednica nastavljena bez opozicije. Hol ispred sale, postao je tako, poprište nekoliko verbalnih sukoba.