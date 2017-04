Aca Lukas otkrio zašto ga žene obožavaju

Popularni folk pjevač Aleksandar Vukasanović, poznatiji kao Aca Lukas, sebe nikada nije smatrao velikim zavodnikom, ali je uvijek bio u društvu lijepih žena.



Lukas otkriva zašto pripadnice lepšeg pola lude za njim i dodaje da uvek odlazi kući kod supruge Sonje.

– Da li stvarno misliš da sam toliko lijep da me gledaju žene? Ima toliko ljepših muškaraca od mene, mene gledaju zato što sam Aca Lukas i zbog toga žele nešto sa mnom, a ne zato što sam lijep. Jedina žena koja zna kako sam dobar frajer jeste Sonja. Da se razumijemo, ja sam mnogo dobar frajer zato što sam šarmantan, pametan… A lijep nisam. Sonja nije ljubomorna kada mi prilaze žene jer zna da samo nju volim. Nisam ni ja ljubomoran. Naravno da me gledaju žene, ali me ne gledaju sve pohotno kao što to neki misle – kaže Lukas.

Lukas je u nekoliko navrata isticao koliko voli suprugu, a dodaje da se trudi da svaku njenu želju ispuni.

(Blic)