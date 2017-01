ABA: Igokea ubjedljivo poražena Podgorici

Košarkaši Budućnosti lako su savladali Igokeu i vezali tri pobjede u ABA ligi.

Seriju od šest poraza u svim takmičenjima – Budućnost prekida sa tri vezane pobjede u ABA ligi.

Podgoričani su sve vrijeme vodili protiv Igokee u “Morači”, čak je rijetko kada razlika bila jednocifrena, i pred svojim navijačima su upisali ubjedljivu pobjedu.

Budućnost – Igokea 75:60 (26:12, 19:17, 16:17, 14:14).

Najefikasniji kod domaćina bio je Markus Vilijams sa 17 poena, upisao je i 6 asistencija, dok su dvocifreni bili i Suad Šehović (14), Savović (12), Klasen (12), Rejnolds (10).

Kod Igokee je prednjačio Strahinja Mićović sa 15 poena.

Potez meča napravio je “plej” crnogorskog tima Markus Vilijams.

VIDEO: This is why they call him The Magician! What a feint by @_MWill! #ABALiga #BudIgo @KKBuducnostVOLI pic.twitter.com/KJftQXv3bl

— ABA Liga (@ABA_League) January 14, 2017