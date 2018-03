Za most u Gradišci 6,8 miliona evra, za autoput Banja Luka – Doboj 47 miliona

Most u Gradišci do daljnjeg na čekanju

Početak izgradnje mosta na Savi do kraja 2018. godine

Predstavnici Republike Srpske, BiH i Evropske investicione banke /EIB/ potpisali su danas u Banjaluci sporazum o investicionom grantu za izgradnju prekograničnog mosta u Gradišci od 6,8 miliona evra, te ugovor o finansiranju auto-puta Banjaluka-Doboj B od 47 miliona evra.

Potpisivanju su prisustvovali premijer Srpske Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, šef Delegacije EU u BiH Lars-Gunar Vigemark, te ministri i pomoćnici ministara u Vladi Srpske.

Cvijanovićeva je izjavila da je zadovoljstvo što je Vlada Srpske danas domaćin, ali i učesnik u potpisivanju ovako važnih aranžmana, te zahvalila EU za donaciju od 6,8 miliona evra koja će doprinijeti završetku velikog infrastrukturnog projekta kakav je auto-put Banjaluka-Gradiška.

“Bez postojanja mosta i novog graničnog prelaza, rasterećenja grada i pravljenja moderne saobraćajnice, sve drugo je bilo samo djelimično korisno. Republika Srpska je prije 14 godina pokrenula aktivnosti na izgradnji ovog mosta, čak prije aktivnosti na izgradnji auto-puta, razgovarali smo sa nekoliko hrvatskih vlada i uvijek je dolazilo do nekog zastoja”, objasnila je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je zahvalna predstavnicima EU koji su prepoznali potrebu Srpske i na određeni način i lobirali i finansijski doprinijeli da se uđe u realizaciju ovog projekta.

“Ovo će dati sasvim drugačiju dimenziju ne samo Gradišci i graničnom prelazu nego, uopšte, novi smisao auto-putevima koje gradimo u Republici Srpskoj. Ušli smo u finalnu fazu, radni tim između Srpske, BiH i Hrvatske već usaglašava tendersku dokumentaciju, stvaraju se pretpostavke da se raspiše međunarodni tender za izgradnju mosta i da hrvatska strana izda građevinsku dozvolu”, navela je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da se radi paralelno na nekoliko kolosjeka, a jedan od njih je zaokruživanje finanansijske strane, te istakla da je procjena da će biti potrebno dvije godine da bude završena građevinska faza.

“Ukupna vrijednost projekta je procijenjena na oko 17 miliona evra. Dio sredstava se obezbjeđuje od GSM licenci, dok će oko 10 miliona evra obezbijediti Republika Srpska i Hrvatska”, podsjetila je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da se, osim toga, ulazi u fazu završetka drugog važnog infrastrukturnog projekta, a to je auto-put Banjaluka-Doboj, što se uklapa u veliki strateški plan izgradnje mreže auto-puteva u Republici Srpskoj.

Cvijanovićeva je rekla da je dodatni kreditni aranžman od 47 miliona evra potreban da bi se završio jedan zahtjevan infrastrukturni projekat, u kojem su zahtjevi ne samo izgradnja auto-puta nego i svih drugih pripadajućih infrastrukturnih objekata kakvi su petlje, podvožnjaci, nadvožnjaci, tuneli i drugo.

“Procijenjena vrijednost ukupnog projekta je oko 565 miliona evra, pri čemu je finansiranje `Auto-puteva` 145 miliona evra, a ostalo dolazi iz kredita EIB-a i Evropske banke za obnovu i razvoj /EBRD/”, dodala je Cvijanovićeva.

Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović rekao je da je Republika Srpska za izgradnju mosta u Gradišci bila spremna još prije sedam godina, ali da je nedostatak dobre volje s druge strane onemogućavao raspisivanje tendera za izvođenje radova.

“Ovo je najbolja vijest za privrednike s obje strane Save, za one koji su znali sate i dane provoditi na graničnom prelazu, a svakako i za Gradišku, koja je trpjela gužve unutar samog grada”, poručio je Čubrilović.

Vigemark je istakao da je danas dobar dan za EU i BiH, koje prave još jedan korak jedni prema drugima i konačno počinju gradnju mosta u Gradišci, kao dugogodišnjeg obećanja.

“Izuzetno mi je drago što će EU dati skoro sedam miliona evra za ovaj projekat. Ovo je dobar dan i za Republiku Srpsku i opštinu Gradiška jer konačno saobraćaj neće ići kroz centra grada, već tri kilometra od centra, a kao rezultat ovog projekat otvoriće se oko 300 novih radnih mjesta”, rekao je Vigemark novinarima nakon potpisivanja ugovora.

Vigemark je naglasio da će čekanje na prelazak granice za vozače kamiona biti smanjeno sa 30 na 12 minuta, te da će prelaz biti mnogo efikasniji, kao i da će biti potrebno da BiH i Hrvatska rade zajedno kako bi prelazak granice bio što sigurniji.

“Nadam se da će to biti jedan od najvažnijih graničnih prelaza između EU i BiH. Očekuje se da će za desetak godina dnevni prelazak ove granice biti oko 28.000 vozila. Ovaj most će biti samo dio infrastrukturnih projekata na koje smo se obavezali, a koji će dosezati do milijarde evra”, poručio je Vigemark.

Ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda naveo je da mu je čast što je potpisnik ovih važnih dokumenata, ističući da je završena konstrukcija finansiranja gradnje mosta na Savi i kompletne prateće infrastrukture.

Šef Odjeljenja za kreditno poslovanje EIB-a za Sloveniju, Hrvatsku i zapadni Balkan Mateo Rivelini istakao je da je EIB ponosan što doprinosi izgradnji osnovne strukture povezanosti u BiH, te zahvalio svim učesnicima koji su doprinijeli uspjehu izgradnje auto-puta Banjaluka-Doboj.

“Banka ostaje opredijeljenja da obezbjeđuje sredstva za izgradnju putne infrastrukture u ovom regionu, kao finansijski partner vlasti u BiH”, poručio je Rivelini.

Sporazum o investicionom grantu za gradnju mosta u Gradišci potpisali su Rivelini, pravni savjetnik EIB-a Branko Červiz i ministar Bevanda, dok su ugovor o finansiranju auto-puta Banjaluka-Doboj B, osim njih, potpisali i ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija i izvršni direktor za finansijske poslove Javnog preduzeća “Auto-putevi Republike Srpske” Marko Mitrović.

(ATV, Srna)