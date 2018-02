Orban: Soroša zaustaviti svim zakonskim sredstvima

Premijer Mađarske Viktor Orban poručio je da neće stajati mirno dok ima onih koji sprovode planove milijardera Džordža Soroša, aludirajući na navodni Sorošev plan da “uvozi” migrante u Evropu.

“Ukoliko je potrebno, koristićemo sve jače i jače zakonsko ‘oružje’ da se izborimo s tim planom”, rekao je Orban u govoru u kojem je ocijenio rad svoje vlade, a prenosi MTI.

Kako je istakao u govoru u Budimpešti, prvi korak u tome je “zaustaviti Soroša”.

Orban je takođe rekao da će svako ko je “preokupiran” migracijama i migrantima morati da se prijavi za “nacionalnu bezbjednosnu licencu” kako bi mogao da sprovodi svoje aktivnosti.

Mađarski premijer je poručio i da će sve nevladine organizacije morati da budu transparentne po pitanju svojih finansija, a da će one koje to ne urade biti zabranjene, bez obzira na to koliko su moćne ili bogate.

Hrišćanstvo je posljednja nada Evrope

Orban tvrdi da je hrišćanstvo posljednja nada za Evropu, te da su političari koji podržavaju migraciju otvorili put njegovom padu i napretku islama.

On je tokom obraćanja poslanicima u Budimpešti rekao da će se njegova Vlada suprotstaviti naporima UN i EU da migraciju učine prihvatljivom u svijetu.

Premijer je tom prilikom i predstavio sliku Zapadne Evrope, koju bi preuzeli muslimani, a potom je poručio:

– Rođeni Nijemci će biti prinuđeni da napuste većinu velikih gradova u svojoj zemlji, s obzirom na to da migranti uvijek prvo okupiraju velike gradove. Islam će uskoro zakucati na vrata i Centralne Evrope, sa zapada i juga – prenio je AP Orbanove riječi.

Orban će se u aprilu kandidovati za treći uzastopni mandat na funkciji premijera Mađarske.

(Tanjug)