Cvijanović: Za boračke kategorije budžetskih 222 miliona KM

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da će u narednoj godini boračke kategorije u budžetu imati na raspolaganju 222 miliona KM.

Cvijanovićeva je navela da je za porodične invalidnine predviđeno 82,9 miliona KM, za borački dodatak 56,6 miliona KM, za naknade za odlikovane borce 2,9 miliona KM, za lične invalidnine 70 miliona KM, dok je za civilne invalidnine predviđeno 6,5 miliona KM.

Ona je na konfenrenciji za novinare nakon završnih konsultacija predstavnika Vlade i socijalnih partnera, navela da je tri miliona KM planirano za jednokratne pomoći za troškove liječenje, jednokratne pomoći socijalno ugroženim, doznake za sahrane, kapitalne doznake za stambeno zbrinjavanje i drugo.

Cvijanovićeva je istakla da će sredstva za nabavku ortopedskih pomagala biti planirana u budžetu Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, te da će određen iznos biti stavljan na raspolaganje korisnicima uz mogućnost da sami biraju ova pomagala.

“Dogovorili smo sa socijalnim partnerima da svi korisnici koji žele mogu da nastave da obezbjeđuju pomagala preko Fonda zdravstvenog osiguranja. Ovo je bio stari zahtjev, ovaj put smo izašli u susret uz razumijevanje svega onoga na šta su se žalili ratni vojni invalidi”, naglasila je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, opredjeljenje Vlade je i da će osnovica za porodične i lične invalidnine boračkih kategorija porasti za dva odsto u skladu sa ranijim dogovorom sa ovom kategorijom.

“Da vas podsjetim da smo mi iz godine u godinu obezbjeđivali rast osnovica za porodične i lične invalidnine i da su se one kretale, u zavisnosti od godine, od 1,6 do 5 odsto. Do sada je to 14 odsto i sa planiranim ovim povećanjem od dva odsto to će predstavljati ukupno povećanje od 16,2 odsto”, objasnila je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da je do sada, kada je riječ o porodicama poginulih boraca i ratnim vojnim invalidima, za program stambenog zbrinjavanja izdvojeno 150 miliona KM, te da će sa tim intervencijama biti nastavljeno.

“Razgovarali smo sa boračkim kategorijama i došli smo do dogovora da, umjesto pravljenja nekog drugog velikog programa jer za njim nema potrebe, treba da dođemo do tačnih podataka ko su najugroženiji, koji imaju pravo na ovaj vid zbrinjavanja ali iz nekog razloga ranije nisu bili uključeni u ovaj program”, rekla je Cvijanovićeva.

Premijer Srpske je naglasila da će u rješavanju ovih problema biti intervenisano sa nivoa Vlade.

Cvijanovićeva je kao novinu navela da će od naredne godine u budžetu Republike Srpske biti prepoznate i žrtve torture kojima će, po usvajanju relevantnog zakonskog rješenja, biti omogućeni određena prava i naknade.

“Naša namjera je da se jasno prepozna pozicija žena žrtava rata što smo u dogovoru i uspjeli obezbijediti”, rekla je Cvijanovićeva.

(Srna)