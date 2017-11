Luk ili med: Konkurencijo pripremi se stižu Stefan i Nikola

Odlučni u namjeri da pokore svoje protivnike, sigurni u sebe i svoje kulinaske sposobnosti u borbu za prve bodove ulaze i Stefan Bjelobrk i Nikola Modić.

Oni su ugostiteljsko kulinarski tehničari i drugari iz klupe. Sa stavom „kuvam kao Jamie Oliver, možda i bolje“ kreću u Luk ili med izazove.

Stefan najviše voli da kuva za sebe i svoje ukućane, koji kako kaže iskorištavaju to što je on kuvar pogotovo njegov brat. Njegov moto u kuhinji je što više začina to bolje jelo. Dok Stefan je spretan u pripremanju slatkiša i torti, Nikola se ipak bolje snalazi sa plodovima mora.

Šta će nam pripremiti u prvoj emisiji pogledajte sutra od 21.00.