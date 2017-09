Veliki broj ljudi širom svijeta koristi elektronske cigarete kao zdravu alternativu konzumiranju duvana. Ipak, upotreba ove vrste uređaja u mnogim zemljama je ograničena ili u potpunosti zabranjena, upozorava Dejli mejl.

Iako mnogi vjeruju da upotreba elektronskih cigareta nosi manji rizik za nastanak kancera od pušenja, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorava da je jedna studija iz 2014. godine pokazala da nema dovoljno dokaza da su elektronske cigarete pomogle pušačima da zaista ostave duvan.

Izvještaj WHO podstakao je uvođenje zabrane ove vrste elektronskog uređaja u mnogim zemljama.

Na Tajlandu tako kazna za posjedovanje i korišćenje elektronskih cigareta iznosi od konfiskacije do 10 godina služenja zatvorske kazne. Zakoni su donijeti tek prije tri godine, pa mnogi turisti nisu svjesni činjenice da krše zakon.

Još jedna zemlja koja je 2014. u potpunosti zabranila proizvodnju i prodaju eletronskih cigareta je Brazil. Urugvaj u potpunosti zabranjuje njihovu upotrebu, dok ih Ujedinjeni Arapski Emirati konfiskuju na aerodromima.

Upotreba elektronskih cigareta ograničena je u sljedećim zemljama:

Australija

Kanada

Danska

Finska

Japan

Hongkong

Mađarska

Iran

Novi Zeland

Norveška

Južnoafrička Republika

Švedska

Švajcarska

