Zbog prijemnog ispita u državi ugasili internet!

Vlada Etiopije je nedavno isključila internet u cijeloj zemlji, zarad spriječavanja varanja na ispitima za srednje škole (isto su uradili i prošle godine)!

U Etiopiji živi 102.374.044 ljudi, a manje od milion njih treba da polaže ispit. Svi ostali korisnici interneta će jednostavno morati da se pomire sa sudbinom da ne mogu da koriste Fejsbuk Tviter, Skajp, posluju onlajn, uče ili rade na daljinu dok se ne završe ispiti. To znači i to da za sve posjetioce i Etiopljane svih uzrasta, neće biti mobilnog, kablovskog ili Wi-Fi internet pristupa u cijeloj zemlji barem do 8. juna, objavio je TheNextWeb, ne skrivajući svoj šok.

Ovo nije prvi put da se ovako nešto dešava. Naime, tokom političkih protesta 2016. godine, vlada je isključila internet širom zemlje i tom prilikom uhapsila nekoliko anti-vladinih blogera.

Muhamed Seid, direktor za odnose sa javnošću u etiopskoj Kancelariji za vladine komunikacione poslove, rekao je za Rojters: “Mi smo proaktivni. Želimo da se naši studenti koncentrišu i budu slobodni od psiholoških pritisaka i smetnji koje to donosi”.

Ostalih sto miliona ljudi koji se ne testiraju te nedjelje bi vjerovatno preferirali neki drugi scenario. Jer je ovo realno veoma teška mjera vlade da bi spriječili jedan odsto populacije da ne vara na testovima.

Imajući u vidu da se veliki dio gotovo svih poslova, kao i komunikacija širom svijeta obavlja putem interneta, ova akcija etiopske vlade djeluje manje kao proaktivna mjera, kako oni to tvrde, a više kao sputavanje cijele nacije, koja postaje odsječena od svijeta.

(Mondo.rs)