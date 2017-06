Popularni pjevač otkrio: Moje ime nije Alen!

Iako su mnogi mislili na početku njegove karijere da mu je to pravo ime, Alen Islamović je odlučio da nakon 40 godina muzičke karijere, otkrije pravu istinu.

Jedan od najupečatljivijih vokala i pjevača grupe Bijelo dugme, iznenadio je sve kada je ispričao da njegovo ime zapravo nije Alen, već da se zove Alija, a da je njegovo umjetničko ime nastalo na zahtjev menadžera, koji su ga na početku muzičke karijere savjetovali da promijeni da bi bilo zvučnije.

“Kada se desio uspon Divljih jagoda, grupe u kojoj je Islamović pjevao, čelnici nekadašnjeg „Jugotona“ došli su na ideju koja se njemu u početku nije svidjela. Predložili su Aliji da počne da koristi umjetničko ime Alen, uz obrazloženje da to bolje zvuči i da će tako steći veću popularnost među publikom. On se malo nećkao, nije htio da mijenja svoje ime, ali brzo je popustio i poslušao savjet pretpostavljenih. Danas gotovo da niko ne zna da se Alen zapravo zove Alija, jer on nikada u javnosti o tome nije htio da priča”, rekao je izvor za Kurir, dok je i sam pjevač potvrdio ove navode:

“Tačno je. Nema ništa čudno u tome, mnoge svjetske zvijezde odaberu drugo ime kojim se predstavljaju u javnosti, najčešće neko koje zvuči primamljivije. Tako je bilo i u mom slučaju”, zaključio je pjevač za Kurir Stars.

(Kurir)