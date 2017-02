“5-7” u domove, na tv ekrane širom Republike Srpske i BiH donosi najrelevantnije i najzanimljivije priče dana i to od ponedjeljka do četvrtka, u terminu od 17 do 19 časova.

Poznato tv lice, Urednik i voditelj emisije, Predrag Ćurković gledaocima donosi događaje dana, uz kratak osvrt na najvažnije vijesti do 17 časova, a one priče koje su od posebnog interesa i važnosti će obraditi kroz studijske intervjue s relevantnim i stručnim gostima koji će biti gosti u studiju ATV-a.

Prvi dio emisije od 17 časova je rezervisan za informativni program. Prezentovaćemo Vam najnovije vijesti iz regiona i svijeta.

“5-7” će svakog dana donositi svježe vijesti sa sportskih terena, domaće i strane showbizz scene, preglede društvenih događaja, kao i aktuelne teme iz oblasti zdravlja ali i običnim lifestyle temama o kojima svi svakodnevno raspravljamo.