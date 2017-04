Gradonačelnik prekrečio grafite mržnje FOTO

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević danas je prekrečio grafite mržnje koji su se pojavili na zidu dvorišta Vadičanskog dvora, na mjestu gdje su se prethodna dva dana okupljali oni koji su učestvovali u protestnoj šetnji.

Uvredljivi grafiti se odnose na premijera Aleksandra Vučića i ministra unutrašnjih poslova Nebojšu Stefanovića. Grafiti mržnje koji su prekrečeni glasili su “Vučiću j…mo ti dijete” i “ubiti Stefanovića”.

Vučević je tom prilikom rekao da nije novosadski pisati poruke mržnje i da to zasigurno Novi Sad neće trpiti.

“Demokratsko pravo svakog je da slobodno izražava svoj politički stav i mišljenje, da organizuje različite načine političkog djelovanja i to niko ne osporava, ali očigledno je da se moramo podsjetiti šta su osnove demokratije, a to je da politička većina uvažava stavove političke manjine, ali i da politička manjina mora da prizna odluku većine građana izraženu na izborima”, rekao je Vučević.

On je naglasio da ima strah od toga da “poruke sa zidova ne siđu na ulice, da ono što se piše ne počne da se dešava na ulicama i da pozivi na ubistvo i na napade na čije članove porodice sa grafita ne bude nešto što će se čuti na protestima”.

“To je nešto što je zabrinjavajuće i što ne može da se toleriše, a ponavljam svako ima pravo da izražava svoj stav i da smatra da je neka politička opcija bolja od druge, izbori su održani građani su odlučili i izabrali i mi moramo dalje da živimo i da radimo”, istakao je Vučević.

On je na pitanje novinara da li je otkriveno ko je prekrečio mural koji se nalazio na zidu zgrade preko puta Vladičanskog dvora rekao da još nije otkriveno, ali da je nevjerovatno da se u isti kontekst može staviti taj mural sa grafitima kojima se poziva na ubistvo ili kojima se psuje nečije dijete.

(Telegraf)