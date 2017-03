Stevandić i Dunjić udružuju snage

Izvorni SDS i Ujedinjena Srpska ujediniće se na zajedničkoj skupštini koja će se održati 17. marta u Gradiški, potvrdili su “EuroBlicu” visokopozicionirani ljudi iz ovih stranaka.



Zamjenik predsjednika Izvornog SDS Slavko Dunjić rekao je da ujedinjenjem partija žele da ostvare jasan politički identitet.

– Time ćemo praktično ozvaničiti saradnju sa Ujedinjenom Srpskom koja je, na neki način, postojala i ranije – istakao je Dunjić. Dodaje da su spajanje sa Ujedinjenom Srpskom tražili vodeći opštinski odbori Izvornog SDS iz Gradiške, Kotor Varoši, Trebinja, Prnjavora i drugi.

– Politički kapital koji unosimo u Ujedinjenu Srpsku je desetak odborničkih manadata u više opština i afirmisana kadrovska struktura – rekao je Dunjić.

Kaže da su sa predsjednikom Ujedinjene Srpske Nenadom Stevandićem obavili sve razgovore o budućem političkom djelovanju, kao i o kadrovskim rešenjima.

Kako „EuroBlic“ saznaje za zamjenika predsjednika Ujedinjene Srpske trebalo bi da bude imenovan Dunjić, dok bi potpredsjedničku funkciju dobio Tihomir Mihajlović iz Gradiške. Izvori EuroBlica otkrivaju i da će se Stevandiću i Dunjiću pridružiti nekadašnji istaknuti članovi SDS kao što su Nedeljko Đekanović i Slavko Đukić iz Kotor Varoša, te Aleksandar Đekić iz Srpca i drugi. Navode da bi njihovom političkom taboru, uključujući i zajednički poslanički klub u Narodnoj skupštini RS, mogao da pristupi i Zlatko Maksimović iz Bijeljine.

– Prvi ljudi partija procijenili su da bi udruženim snagama na opštim izborima 2018. godine mogli osvojiti od tri do pet poslaničkih mandata u Parlamentu RS. To je projekat za kojeg će se zalagati u budućnosti Ujedinjena Srpska i to pod sloganom „ne dijelimo se, ujedinimo se, braća smo“ – navode naši sagovornici.

Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić kaže da timovi stranaka pripremaju deklaraciju ujedinjenja Izvornog SDS i Ujedinjene Srpske.

On je istakao da će 17. marta predstaviti odbornike i oko 11 odbora čime će ova stranka uskoro pokriti sve opštine u RS.

– Kada saberemo glasače, mandate i odbornike, koje imamo može se lako reći da imamo potencijala da budemo parlamentarna stranka i da će naš potencijal svakog dana biti veći – rekao je Stevandić i nagovijestio da će do maja biti još iznenađenja u smislu jačanja njihovog djelovanja u Parlamentu Srpske.

Nismo pravili kompromise

Stevandić je za „EuroBlic“ istakao da su odlučili da ujedine partije radi politike koja je posvećena Srpskoj i koja je iskrena.

– Mi nikada nismo svoje stavove. To je radila stranka u kojoj smo ja i Dunjić imali najveći broj glasova u svojim izborim jedinicama i nismo pravili kompromise na račun RS. Zato Ujedinjena Srpska raste, a stranke koje su pravile kompromise na račun Srpske se polako raspadaju – poručuje Stevandić.

