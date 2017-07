11-godišnjak ima veći IQ od Ajnštajna i Hokinga

Jedanaestogodišnji dječak iz Velike Britanije je na IQ testu imao bolji rezultat od Alberta Ajnštajna i Stivena Hokinga.

Granica “genijalnosti” je postavljena na 140, a jedanaestogodišnji Britanac Arnav Šarma iz Ridinga je prošao izuzetno teški Mensa test ostvarivši 162, maksimalnim mogućim rezultatom koji se može ostvariti.

